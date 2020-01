தேசிய செய்திகள்

உச்சகட்ட பதற்றம் : ஈரான், ஈராக் மீது விமானங்கள் பறக்க அமெரிக்கா - இந்தியா தடை + "||" + Government Sources: India tells all Indian carriers to avoid airspace of Iran, Iraq and the Gulf following tension in the region

உச்சகட்ட பதற்றம் : ஈரான், ஈராக் மீது விமானங்கள் பறக்க அமெரிக்கா - இந்தியா தடை