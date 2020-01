மாநில செய்திகள்

இளைஞர்கள் அரசு பணிக்கு ஆசைப்படாமல், தொழில் முனைவோராக முயற்சிக்க வேண்டும் -அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Young people do not aspire to government work Be an entrepreneur Minister Jayakumar

இளைஞர்கள் அரசு பணிக்கு ஆசைப்படாமல், தொழில் முனைவோராக முயற்சிக்க வேண்டும் -அமைச்சர் ஜெயக்குமார்