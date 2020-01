உலக செய்திகள்

ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்க இலக்குகள் மீதான தாக்குதல்கள் தற்காப்புக்காக நடத்தப்பட்டது -ஈரான் + "||" + Iran-US unrest live updates missile attacks on U.S. targets were legitimate self-defence says Iran foreign minister

ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்க இலக்குகள் மீதான தாக்குதல்கள் தற்காப்புக்காக நடத்தப்பட்டது -ஈரான்