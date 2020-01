உலக செய்திகள்

ஈராக்கில் தாக்குதல் நடத்தி அமெரிக்காவின் முகத்தில் அறைந்துள்ளோம்-அயதுல்லா அலி காமெனி + "||" + Iran Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei says 'slap in face' delivered to US: AFP news agency

