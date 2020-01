மாநில செய்திகள்

அமைச்சர் இப்படித்தான் பேச வேண்டும் என உத்தரவு போட முடியாது -முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + As the Minister should speak Cannot be ordered Chief Minister Palanisamy

அமைச்சர் இப்படித்தான் பேச வேண்டும் என உத்தரவு போட முடியாது -முதல்வர் பழனிசாமி