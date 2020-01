உலக செய்திகள்

தாக்குதலுக்கு முன் ஈராக்கை வாய்மொழியாக எச்சரித்த ஈரான் + "||" + Iraq gave US advance warning about Iranian strikes, sources say

தாக்குதலுக்கு முன் ஈராக்கை வாய்மொழியாக எச்சரித்த ஈரான்