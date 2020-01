உலக செய்திகள்

ஈரான் விவகாரத்தில் இந்தியா முன்னெடுக்கும் எந்த ஒரு முயற்சியையும் வரவேற்கத் தயார் - ஈரானிய தூதர் அலி செகினி + "||" + Iranian Ambassador to India Dr Ali Chegeni We are welcoming any initiative from our good friends from India

