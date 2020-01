ரஜினிகாந்தின் தர்பார் படம் எப்படி உள்ளது...? -சமூக வலைதள விமர்சனங்கள்

ரஜினிகாந்தின் தர்பார் படம் எப்படி உள்ளது என்பது குறித்த விமர்சனங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தர்பார் திரைப்படம் 7 ஆயிரம் திரையரங்குகளில் இன்று வெளியானது. நள்ளிரவு முதலே தர்பார் வெளியாகும் திரையரங்குகள் முன்பாக திரளான ரசிகர்கள் காத்திருந்தனர்.





படம் திரையிடப்பட்டதும் பட்டாசுகளை வெடித்தும், நடனமாடியும் ரசிகர்கள் தங்கள் உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினர்.





தர்பார் திரைப்படம் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியான விமர்சனங்கள் வருமாறு:-





தர்பார் படத்தில் ரஜினிகாந்த் 'ஆதித்யா அருணாசலம்' என்ற போலீஸ் அதிகாரி வேடத்தில் நடித்து உள்ளார். அவருக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடித்துள்ளார்.





ரஜினிகாந்தின் போலீஸ் அவதாரம் மற்றும் இயக்குனர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸின் அற்புதமான திரைக்கதையை ரசிகர்கள் பாராட்டி உள்ளனர். ரஜினியின் தீவிர ரசிகர் படம் எடுத்தால் எப்படி இருக்குமோ, அப்படி பார்த்துப் பார்த்து ரஜினிக்கான மாஸ் விஷயங்கள் அனைத்தையும் படத்தில் வைத்திருக்கிறார் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ். யோகி பாபு மற்றும் நிவேதா தாமஸ் ஆகியோரின் நடிப்பும் நன்றாக உள்ளது என கூறி உள்ளனர்.





குறிப்பாக, அனிருத்தின் பிஜிஎம் படத்தின் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது பார்வையாளர்களிடமிருந்து நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று உள்ளது.





#Darbar#Thalaivar One Man Show 🔥his energy,his style,his charisma is ever inspiring 🙏👍 Best wishes to Super star @rajinikanth sir @ARMurugadoss sir @anirudhofficial#Nayanthara and entire team for a big success 👍😊 — Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) January 9, 2020

#Darbar pakka commercial "Rajini movie" from ARM with equal amount of fun, romance and sentiment for general audience@i_nivethathomas will definitely make you cry😕



Nayanthara just for namesake



Thalaivar and yogi babu sema👍😂



BGM pakka mass🔥



Blockbuster 👑#DarbarFDFS — ரௌடி (@Rowdy_3_) January 9, 2020

#Darbar



1st half - Rajini Padam

2nd half - Murugadoss padam



Worth 🔥🔥🔥 - Blockbuster for sure #DarbarReview#DarbarFDFS — Shiva Kannan (@Shivakannan_) January 9, 2020

RAJINIFIED THRILLER !

Darbar is the film that every Thalaivar fan was eagerly waiting for so many years.

ARM strikes Gold. The King rules every scene

THALAIVAR CHUMMA KIZHICHI IRUKAARU ! Extraordinary film#DARBARFDFS#DarbarReview#DarbarThiruvizha#Darbar#DarbarPongal — Kousik Karthikeyan (@kousik23) January 8, 2020

Hats off to Thalaivar and ARM. #Darbar Every minute enjoyable.



No doubt , #Darbar going to be industrial hit and massive blockbuster.



Only one super star and thalaivar.



No one can stand in front of thalaivar. #DarbarThiruvizha#DarbarFDFS#DarbarThiruvizha — looking for good leader (@suchi2019) January 9, 2020

#DarbarReview

One word :- M-A-S-T-E-R-P-I-E-C-E#Thalaivar Nailed it.

BGM is awesome

Thriller is outstanding and "Asli mein villain hu beta ye kaisa laga" is the life of movie.#Rajinikanth sir acting is on top level

⭐⭐⭐⭐🌠 /5#DarbarThiruvizha#Darbar#DarbarFDFSpic.twitter.com/duQO1nmojT — ᏗᏒᏬᏉᎥ ❣️ (@aruvi_svc) January 9, 2020

My honest review : As a 90s kid i want this kinda thalaivar rajni onscreen.after sivaji movie i felt that mass and class in this movie. AR MurugaNolan pulled off with a great screenplay and plot🔥.. wathaa indha mathiri rajni ya paaka than ivlo naal wait pannom💥 #DarbarFDFSpic.twitter.com/9mGtN2et36 — DARBAR Review (@Kumarez_M) January 9, 2020