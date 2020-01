தேசிய செய்திகள்

"வன்முறைகள் நிறுத்தப்பட்டால் மட்டுமே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான வழக்குகள் விசாரிக்கப்படும்" -உச்சநீதிமன்றம் + "||" + SC refuses to accord urgent hearing on plea seeking to declare CAA as constitutional

