தேசிய செய்திகள்

சிறுபான்மையினர்களை பாதுகாக்க தெரியாதவர்கள் மற்ற நாடுகளுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடாது - மத்திய வெளியுறவு செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ் குமார் + "||" + A country that cannot take care of its minorities should not tell other countries how to do it Raveesh Kumar, MEA

சிறுபான்மையினர்களை பாதுகாக்க தெரியாதவர்கள் மற்ற நாடுகளுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடாது - மத்திய வெளியுறவு செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ் குமார்