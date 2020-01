தேசிய செய்திகள்

ஜனாதிபதி மாளிகை நோக்கி பேரணி: டெல்லி ஜவகர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கைது + "||" + Delhi A protester injured during march towards Rashtrapati Bhavan demanding removal of the Jawaharlal Nehru University's Vice Chancellor

ஜனாதிபதி மாளிகை நோக்கி பேரணி: டெல்லி ஜவகர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கைது