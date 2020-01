மாநில செய்திகள்

லாபநோக்கில் கொண்டு வருவதுதான் பிரதான திட்டம்: “பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனம் இந்தியாவின் சொத்து”மத்திய மந்திரி ரவிசங்கர் பிரசாத் + "||" + The main plan is to bring in profit

லாபநோக்கில் கொண்டு வருவதுதான் பிரதான திட்டம்: “பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனம் இந்தியாவின் சொத்து”மத்திய மந்திரி ரவிசங்கர் பிரசாத்