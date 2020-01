மாநில செய்திகள்

சென்னையில் ஏசி பஸ்கள் இயக்கம் -குறைந்தபட்ச கட்டணம் ரூ.15 அதிகபட்ச கட்டணம் ரூ.60 + "||" + Movement of AC buses in Chennai The minimum fee is Rs.15 maximum charge is Rs 60

சென்னையில் ஏசி பஸ்கள் இயக்கம் -குறைந்தபட்ச கட்டணம் ரூ.15 அதிகபட்ச கட்டணம் ரூ.60