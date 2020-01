மாநில செய்திகள்

மாவட்ட பஞ்சாயத்து, ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் தலைவர் பதவிக்கு இன்று தேர்தல் வீடியோ பதிவு செய்யப்படுகிறது + "||" + Election video for president of the union today

மாவட்ட பஞ்சாயத்து, ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் தலைவர் பதவிக்கு இன்று தேர்தல் வீடியோ பதிவு செய்யப்படுகிறது