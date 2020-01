தேசிய செய்திகள்

பால் தாக்ரே நினைவிடத்திற்காக மரங்கள் வெட்டப்படாது : மராட்டிய முதல் மந்திரி உத்தவ் தாக்ரே + "||" + No Tree Will Be Cut For Bal Thackeray Memorial, Says Uddhav Thackeray

பால் தாக்ரே நினைவிடத்திற்காக மரங்கள் வெட்டப்படாது : மராட்டிய முதல் மந்திரி உத்தவ் தாக்ரே