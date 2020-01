பிற விளையாட்டு

வில்வித்தை பயிற்சியின் போது விபரீதம்... சிறுமியின் தோளில் பாய்ந்த அம்பு...! + "||" + Shivangini Gohain #Assam seriously injured in Archery practice KheloIndiaYouthGames2020. Are we actually maintaining all safety measures during such games?

வில்வித்தை பயிற்சியின் போது விபரீதம்... சிறுமியின் தோளில் பாய்ந்த அம்பு...!