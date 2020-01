மாநில செய்திகள்

இந்திய மக்களை போன்ற அப்பாவிகளை நான் எங்கும் பார்த்தது இல்லை - ப.சிதம்பரம் + "||" + Indians are innocents who believe govt claims: P Chidambaram

இந்திய மக்களை போன்ற அப்பாவிகளை நான் எங்கும் பார்த்தது இல்லை - ப.சிதம்பரம்