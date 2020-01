தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடியுடன் மேற்கு வங்க முதல்-மந்திரி மம்தா பானர்ஜி சந்திப்பு + "||" + West Bengal: PM Narendra Modi meets CM Mamata Banerjee in Kolkata. The PM is in Kolkata to take part in 150th anniversary celebrations of the Kolkata Port Trust.

பிரதமர் மோடியுடன் மேற்கு வங்க முதல்-மந்திரி மம்தா பானர்ஜி சந்திப்பு