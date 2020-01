தேசிய செய்திகள்

பாஜக தேசிய தலைவராகிறார் ஜே.பி.நட்டா -ஜனவரி 20-ம் தேதி பொறுப்பேற்பதாக தகவல் + "||" + JP Nadda to take over as BJP national president on Jan 20: Sources

