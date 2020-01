தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அரசியலமைப்பிற்கு விரோதமானது என அறிவிக்கக் கோரி சுப்ரீம்கோர்ட்டில் கேரள அரசு மனு + "||" + Kerala challenges Citizenship Amendment Act in Supreme Court, first state to do so

