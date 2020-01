மாநில செய்திகள்

பதவி கிடைக்காத விரக்தியில் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் அரசை விமர்சிக்கிறார் -அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + In despair of not being promoted Pon rathakirushnan Criticizes the state gov. Minister Jayakumar

பதவி கிடைக்காத விரக்தியில் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் அரசை விமர்சிக்கிறார் -அமைச்சர் ஜெயக்குமார்