தமிழக மக்கள் எல்லா வளமும், நலமும் பெற்று சீரோடும் சிறப்போடும் வாழ்ந்திட வாழ்த்துக்கள் -முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + People of Tamil Nadu have all the wealth and well-being Congratulations on living with good fortune and excellence Chief Minister Palanisamy

