நிர்பயா வழக்கில் 2 குற்றவாளிகளின் சீராய்வு மனுக்கள் தள்ளுபடி -தூக்கு உறுதியானது + "||" + 2012 Delhi gang rape case: Supreme Court dismisses curative petitions of two convicts - Vinay Kumar Sharma and Mukesh Singh.

