தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் பனிச்சரிவில் சிக்கி ராணுவ வீரர்கள் பொதுமக்கள் உட்பட 8 பேர் பலி + "||" + 3 Army soldiers among 8 killed in avalanches in Kashmir

ஜம்மு காஷ்மீரில் பனிச்சரிவில் சிக்கி ராணுவ வீரர்கள் பொதுமக்கள் உட்பட 8 பேர் பலி