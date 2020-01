ஜோக்கர் படம் 11 ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டு உள்ளது.

92-வது ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழா பிப்ரவரி 9 ந்தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஹாலிவுட் & ஹைலேண்ட் மையத்தில் உள்ள டால்பி தியேட்டரில் நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படும். உலகெங்கிலும் உள்ள 225-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலும் ஆஸ்கார் விருது விழா நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படும்.





ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கான பரிந்துரை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தாண்டுக்கான பட்டியலில் அதிகபட்சமாக ஜோக்கர் (Joker) திரைப்படம் 11 விருதுகளுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.





ஒன்ஸ் அபான் எ டைம் இன் ஹாலிவுட் (Once Upon a Time in Hollywood), தி ஐரிஷ் மேன் (The Irishman), 1917 ஆகிய படங்களும் 4 விருதுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.





ஜோக்கர் (Joker) படத்திற்காக ஜாக்குயின் போனிக்ஸ் (Joaquin Phoenix), Once Upon a Time in Hollywood படத்திற்காக லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ (Leonardo DiCaprio) உள்ளிட்டோர் சிறந்த நடிகர்களுக்கான பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.





மேரேஜ் ஸ்டோரி (Marriage Story) படத்திற்காக ஸ்கார்லெட் ஜான்சன் உள்ளிட்டோரும் சிறந்த நடிகைக்கான பரிந்துரை பட்டியலில் உள்ளனர். 92-ஆவது ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழா பிப்ரவரி 9-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.





விருதுக்கான பரிந்துரையில் இடம் பெற்றுள்ள படங்கள் வருமாறு:-





சிறந்த திரைப்படம்:













ஃபோர்டு விஃபெராரி ( ( Ford v Ferrari)

தி ஐரிஷ்மேன் ( The Irishman)

ஜோ ஜோ ராபிட் ( Jojo Rabbit)

ஜோக்கர் ( Joker)

லிட்டில் உமன் (Little Women)

மேரேஜ் ஸ்டோரி (Marriage Story)

1917 (1917)

ஒன்ஸ் அப் ஆன் ஏ டைம் இன் ஹாலிவுட் (Once Upon a Time…in Hollywood)

பாராசைட் ( Parasite)





சிறந்த இயக்குநர்:





மார்டின் ஸ்கோர்செஸ் (த ஐரிஷ்மேன்)

டாட் பிலிப்ஸ் (ஜோக்கர்)

சாம் மென்டெஸ் (1917)

குயின்டின் டரன்டினோ (ஒன்ஸ் அப் ஆன் ஏ டைம் இன் ஹாலிவுட்)

போங் ஜூன் ஹோ (பாராசைட்)





சிறந்த நடிகை:





சைன்தியா எரிவோ (ஹாரியெட்)

ஸ்கேர்லெட் ஜான்சன் (மேரேஜ் ஸ்டோரி)

சேஷா ரோனன் (லிட்டில் உமென்)

சார்லிஸ் தெருன் (பாம்ஷெல்)

ரினீ ஷெல்வெஜெர் (ஜுடி)





சிறந்த நடிகர்:













அன்டோனியோ பந்த்ராஸ் (பெய்ன் அன்ட் குளோரி)

லியார்னாடோ டிகாபிரியோ (ஒன்ஸ் அப்ஆன் ஏ டைம் இன் ஹாலிவுட்)

ஜோக்குயின் போனிக்ஸ் (ஜோக்கர்)

ஜோனோதன் ப்ரெஸ் (த டூ போப்ஸ்)

ஆடம் டிரைவர் (மேரேஜ் ஸ்டோரி)





சிறந்த குணசித்திர நடிகை:





காதி பேட்ஸ் (ரிச்சர்ட் ஜுவல்)

லவுரா டெரன் (மேரேஜ் ஸ்டோரி)

ஸ்கேர்லெட் ஜான்சன் (ஜோ ஜோ ரேபிட்)

ஃப்ளோரென்ஸ் புக் (லிட்டில் உமன்)

மார்கோட் ராப்பி (பாம் ஷெல்)





சிறந்த குணசித்திர நடிகர்:





டாம் ஹென்க்ஸ் (எ பியூட்டிஃபுல் டே இன் த நெய்பர்ஹுட்)

அன்தோனி ஹோப்கின்ஸ் (த டூ போப்ஸ்)

அல் பசினோ (த ஐரிஷ்மேன்)

ஜோ பெஸ்சி (த ஐரிஷ்மேன்)

ப்ராட் பிட் (ஒன்ஸ் அப்ஆன் ஏ டைம் இன் ஹாலிவுட்)





நேரடி திரைக்கதை:





ரைன் ஜான்சன் (நைவ்ஸ் அவுட்)

நோவா பவும்பாக் (மேரேஜ் ஸ்டோரி)

சாம் மென்டெஸ், க்ரெஸ்டி வில்சன் கார்ன்ஸ் (1917)

குயின்டின் டரன்டினோ (ஒன்ஸ் அப்ஆன் ஏ டைம் இன் ஹாலிவுட்)

பாங் ஜூன் ஹு, ஹான் ஜின் உன் (பாராசைட்)





தழுவல் திரைக்கதை:





கிரிடா ஜெர்விக் (லிட்டில் உமென்)

அந்தோனி மெக்கார்டென் (த டூ போப்ஸ்)

டோட் பிலிப்ஸ், ஸ்கார்ட் சில்வர் (ஜோக்கர்)

தைய்கா வைடிடி (ஜோ ஜோ ரேபிட்)

ஸ்டிவன் சைலியான் (த ஐரிஷ்மேன்)





சிறந்த திரைப்பட எடிட்டிங்





த ஐரிஷ்மேன்

ஜோ ஜோ ரேபிட்

ஜோக்கர்

ஃபோர்டு விஃபெராரி

பாராசைட்





இதைத்தவிர சிறந்த இசை, ஒப்பனை மற்றும் சிகை அலங்காரம், சிறந்த ஒளிப்பதிவு, அனிமேஷன் திரைப்படம், காட்சி அமைப்புகள், சர்வதேச திரைப்படம், ஆவணப்படம் உள்ளிட்ட பல விருதுகளுக்கான பரிந்துரைகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.