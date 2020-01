கூட்டணிக்கும், உள்ளாட்சி தேர்தல் கருத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை - கே.எஸ்.அழகிரி

மாநில செய்திகள்

கூட்டணிக்கும், உள்ளாட்சி தேர்தல் கருத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை - கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + The coalition and the local election concept have nothing to do with it SAzhagiri

கூட்டணிக்கும், உள்ளாட்சி தேர்தல் கருத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை - கே.எஸ்.அழகிரி