மாநில செய்திகள்

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு : வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு குக்கர் முதல் கார் வரை பரிசுகள் வழங்கி அசத்தல்! + "||" + Jallikattu Winners will be awarded prizes ranging from cooker to car

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு : வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு குக்கர் முதல் கார் வரை பரிசுகள் வழங்கி அசத்தல்!