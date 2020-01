தேசிய செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர், அமைச்சர்களுக்கு எதிராக ஊழல் குற்றச்சாட்டு: தனவேலு எம்.எல்.ஏ சஸ்பெண்ட் + "||" + First Minister - Against Ministers Charges of corruption Danavelu MLA suspended

முதல்-அமைச்சர், அமைச்சர்களுக்கு எதிராக ஊழல் குற்றச்சாட்டு: தனவேலு எம்.எல்.ஏ சஸ்பெண்ட்