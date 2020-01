தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் : கேரள அரசு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு சென்றது நெறிமுறை மீறல், மரியாதை மீறல் -கவர்னர் கோபம் + "||" + Citizenship Amendment Act, Kerala The state went to the Supreme Court Breach of ethics - breach of honor Arif Mohammad Khan

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் : கேரள அரசு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு சென்றது நெறிமுறை மீறல், மரியாதை மீறல் -கவர்னர் கோபம்