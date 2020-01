தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிக்கும் நாடுகள் இருக்கும் வரை பயங்கரவாதம் தொடரும் -இந்திய முப்படை தளபதி + "||" + Terrorism is here to stay so long as there are going to be states that are going to sponsor terrorism -Gen Bipin Rawat

பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிக்கும் நாடுகள் இருக்கும் வரை பயங்கரவாதம் தொடரும் -இந்திய முப்படை தளபதி