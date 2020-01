கிரிக்கெட்

பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள வருடாந்திர வீரர்களுக்கான ஒப்பந்தப் பட்டியலில் தோனியின் பெயர் இல்லை + "||" + Is MS Dhoni's retirement near? BCCI announces annual contracts for 2019-20 term, MSD left out

பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள வருடாந்திர வீரர்களுக்கான ஒப்பந்தப் பட்டியலில் தோனியின் பெயர் இல்லை