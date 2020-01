தேசிய செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தல்: குடிநீரை சேமிப்பவர்களுக்கு பணம் வழங்கப்படும்: டெல்லி காங்கிரஸ் தலைவர் வாக்குறுதி + "||" + Ahead of Polls, Delhi Congress Announces Cashback Scheme to Encourage People to Save Water

சட்டசபை தேர்தல்: குடிநீரை சேமிப்பவர்களுக்கு பணம் வழங்கப்படும்: டெல்லி காங்கிரஸ் தலைவர் வாக்குறுதி