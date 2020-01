தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தான் குண்டு வெடிப்பு வழக்கு : ஆயுள் தண்டனை பெற்ற 'டாக்டர் வெடிகுண்டு' பரோலில் வந்தபோது மாயம் + "||" + Just a day before his parole ends, ‘Dr Bomb’ disappears

ராஜஸ்தான் குண்டு வெடிப்பு வழக்கு : ஆயுள் தண்டனை பெற்ற 'டாக்டர் வெடிகுண்டு' பரோலில் வந்தபோது மாயம்