கிரிக்கெட்

இந்தியா-ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோதும் 2-வது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி: இந்திய அணி பேட்டிங் + "||" + INDvsAUS 2nd ODI: Australia win the toss and elect to field first against India, in Rajkot. Australia is currently leading the 3 match ODI series, 1-0.

இந்தியா-ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோதும் 2-வது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி: இந்திய அணி பேட்டிங்