குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக கேரளாவை தொடர்ந்து பஞ்சாப் சட்டசபையிலும் தீர்மானம் + "||" + Punjab government moves resolution against #CitizenshipAmendmentAct in the state assembly.

