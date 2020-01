தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் குறித்து ராகுல் காந்திக்கு எதுவும் தெரியாது -ஜே.பி.நட்டா + "||" + I challenge Rahul Gandhi to speak 10 lines on Citizenship Amendment Act BJP Working President JP Nadda in Delhi

