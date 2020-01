மாநில செய்திகள்

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி: 16 காளைகளை அடக்கி முதலிடத்தை பெற்ற ரஞ்சித்குமாருக்கு கார் பரிசு! + "||" + Alanganallur Jallikattu for first price Car gift for Ranjit Kumar

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி: 16 காளைகளை அடக்கி முதலிடத்தை பெற்ற ரஞ்சித்குமாருக்கு கார் பரிசு!