உலக செய்திகள்

ஐரோப்பிய நாடுகள் அமெரிக்காவின் எடுபிடிகள் - அயதுல்லா அலி காமேனி + "||" + Careful Says Trump After Iran Supreme Leader Calls US Allies lackeys

ஐரோப்பிய நாடுகள் அமெரிக்காவின் எடுபிடிகள் - அயதுல்லா அலி காமேனி