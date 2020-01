கிரிக்கெட்

3வது ஒரு நாள் போட்டி; டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் தேர்வு + "||" + 3rd ODI; Australia won the toss and elected to bat

