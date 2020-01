தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ரெயில் நிலைய பெயர் பலகைகளில் உருது மொழிக்கு பதிலாக சமஸ்கிருதம் + "||" + Sanskrit instead of Urdu on the railway station name boards in Uttarakhand

