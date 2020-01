மாநில செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சியில் கார், அரசு பேருந்து மீது தனியார் பேருந்து மோதல்; 4 பேர் பலி + "||" + Private bus collision on car and government bus in Kallakurichi; 4 killed

