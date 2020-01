உலக செய்திகள்

இந்தோனேசியாவில் பாலம் இடிந்து விழுந்தது; 7 பேர் பலி + "||" + Seven killed, three missing in Indonesia bridge collapse

இந்தோனேசியாவில் பாலம் இடிந்து விழுந்தது; 7 பேர் பலி