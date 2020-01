உலக செய்திகள்

சீனாவில் பரவி வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் இந்திய ஆசிரியை பாதிப்பு + "||" + Indian school teacher becomes first foreigner to contract coronavirus in China

சீனாவில் பரவி வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் இந்திய ஆசிரியை பாதிப்பு