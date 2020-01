சென்னை,

திமுக எம்.பி. கனிமொழி டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

2019-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் - டிசம்பரில் இந்தியாவில் வேலையின்மை சதவீதம் 7.5% ஆக அதிகரித்துள்ளது, படித்த வேலையற்ற இளைஞர்களின் சதவீதம் 60% ஆக உள்ளது. 2019-ம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 4.8 சதவீதம் அளவுக்குச் சரியும் என்று சர்வதேச நிதியமான ஐஎம்எப் கணித்துள்ளது. இதை மத்திய அரசு கவனத்தில் கொண்டுவந்து சரி செய்ய வேண்டும், ஆனால் சரி செய்வார்களா ? என அவர் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

India's unemployment rate has risen to 7.5% during Sep-Dec 2019. Unemployment among educated youth is at 60%. The latest #IMF GDP estimate for our country has been lowered to 4.8%. The Govt should focus on setting these right and NOTHING else. But are they??