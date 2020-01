உலக செய்திகள்

அமெரிக்க குடியுரிமையைப் பெறுவதற்காக முட்டி மோதும் இந்தியர்கள் + "||" + Indians rush for US citizenship before Trump can shut doors

அமெரிக்க குடியுரிமையைப் பெறுவதற்காக முட்டி மோதும் இந்தியர்கள்