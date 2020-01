"உங்கள் மனசு என்ன சொல்கிறதோ அதை செய்யுங்கள்" - ரஜினிகாந்துக்கு நடிகை குஷ்பு ஆதரவு

சென்னை

சென்னையில் நடைபெற்ற துக்ளக் இதழின் 50-வது ஆண்டு விழாவில் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பெரியார் குறித்த கருத்தும், அதைத் தொடர்ந்து அவரது பேட்டியும் பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது

ரஜினி மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் புகார்கள் அளிக்கப்பட்டன. பெரியார் குறித்து பேசியதற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம் சார்பில் கோரிக்கையும் வைக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து இன்று விளக்கமளித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், அவுட் லுக் இதழில் வெளியான செய்தியைச் சுட்டிக்காட்டி, இல்லாத விசயத்தையோ அல்லது கற்பனையாகவோ நான் எதையும் கூறவில்லை. பத்திரிகையில் வந்ததைத் தான் கூறினேன். எனவே நான் பேசியதற்காக மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என்று கூறினார்.

இந்நிலையில் ரஜினிகாந்தின் இக்கருத்துக்கு குஷ்பு பதில் அளித்துள்ளார். அதில், சரியோ அல்லது தவறோ. அது அவரின் தனிப்பட்ட பார்வை மற்றும் விருப்பம். ஆனால் ரஜினி சார் இப்படி தன்னுடைய நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருப்பதை பார்க்க சந்தோசமாக இருக்கிறது.

நமக்கு இப்போது தேவை எல்லாம் நேர்மை மட்டும்தான். பயத்தை வைத்து, ஆட்சி செய்ய முடியாது. பேசுங்கள். உங்கள் மனசு என்ன சொல்கிறதோ அதை செய்யுங்கள். எல்லோருக்கும் ஏதாவது கருத்து இருக்கும், நீங்கள் எல்லோரையும் மகிழ்விக்க முடியாது, என்று குஷ்பூ தனது ட்விட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Right or wrong, it's a personal perception n acceptance..but I am glad to see @rajinikanth Sir standing firm on his ground. What we need now is honesty..fear cannot be the rule. Speak..speak what your hearts says. Everybody will have an opinion n you cannot please everyone👍👏🙏