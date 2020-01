ரஜினிக்கு தமிழகம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் - குருமூர்த்தி

சென்னை,

அண்மையில் நடைபெற்ற துக்ளக் வார இதழின் 50-வது ஆண்டு விழாவில் பெரியார் குறித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசியது சர்ச்சைக்குள்ளானது. இதையடுத்து, பெரியார் குறித்து தவறாக பேசியதற்காக ரஜினிகாந்த் மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும், வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் என திராவிட இயக்கத்தினர் தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ரஜினிகாந்த், "நான் இல்லாத ஒன்றைப் பேசவில்லை. நான் பேசியது உண்மைதான். எனவே மன்னிப்புக் கேட்க முடியாது, வருத்தம் தெரிவிக்க முடியாது. இது மறுக்க வேண்டிய விஷயம் அல்ல, மறக்க வேண்டிய விஷயம்" என திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, "மன்னிப்புக் கேட்க முடியாது" என ரஜினிகாந்த் தெரிவித்திருப்பது தற்போது டிவிட்டரில் தேசிய அளவில் டிரெண்டாகி வருகிறது. இதுதவிர ரஜினிகாந்த் எனும் ஹேஷ்டேக்கும் டுவிட்டரில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

இந்நிலையில் ரஜினியின் பேச்சு அவரது ஆன்மிக அரசியலின் வெளிப்பாடு என துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

For exposing the anti national DK which is functioning in the garb of anti Hindu ideology Tamil Nadu should be grateful to Rajanikanth. Congrats Rajani https://t.co/S1QA9mVjGt