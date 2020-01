இந்தியர்கள் 8 பேர் உயிரிழந்த செய்தி வேதனை அளிக்கிறது - வெளியுறவுத்துறை மந்திரி

புதுடெல்லி,

நேபாளத்தின் டாமன் நகரில் ஓட்டல் ஒன்றில் கேரளாவை சேர்ந்த 8 பேர் தங்கி உள்ளனர். இந்நிலையில், அவர்கள் உயிரிழந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டனர்.

இது குறித்து மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கர் டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:_

நேபாளத்தில் இந்தியாவை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் 8 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தில் நேபாளத்திலுள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வருகின்றனர். இந்தியர்கள் 8 பேர் உயிரிழந்த செய்தி வேதனை அளிக்கிறது என பதிவிட்டுள்ளார்.

இதனிடையே நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்றபோது உயிரிழந்த கேரளாவைச் சேர்ந்த 8 பேரின் உடல்களை மீட்டு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று வெளியுறவுத்துறை மந்திரி ஜெய்சங்கருக்கு, கேரள முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் கடிதம் எழுதி உள்ளார்.

Deeply distressed by the tragic news of the passing away of 8 Indian tourists in Nepal.Our Embassy @IndiaInNepal hs been closely following the situation.Embassy officials are stationed at the hospital& are providing necessary assistance.Our thoughts are with the bereaved families