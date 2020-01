மாநில செய்திகள்

ரஜினி சொன்னது போல் 1971-ல் எதுவும் நடைபெறவில்லை - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி + "||" + As Rajini said, nothing happened in 1971 Minister Jayakumar

ரஜினி சொன்னது போல் 1971-ல் எதுவும் நடைபெறவில்லை - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி