தேசிய செய்திகள்

சந்திரயான்-3ற்கான திட்ட பணிகள் தொடங்கி முழு வீச்சில் நடந்து வருகின்றன; இஸ்ரோ தலைவர் பேட்டி + "||" + ISRO Chief K Sivan: The work on Chandrayaan-3 has started and it is going at full speed

சந்திரயான்-3ற்கான திட்ட பணிகள் தொடங்கி முழு வீச்சில் நடந்து வருகின்றன; இஸ்ரோ தலைவர் பேட்டி